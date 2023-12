Gute Taten im Advent

Ramón Seliger schreibt darüber, was wirklich auf Weihnachten einstimmt.

Die Lichter leuchten. Die vertrauten Lieder klingen über den Marktplatz. Der Duft von Punsch und gebrannten Mandeln liegt in der Luft. In der kleinen Bude neben dem Weihnachtsbaum warten die Holzfiguren der Krippe auf die Geburt des Christkindes. Der Weihnachtsmarkt hat seine Tore geöffnet. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit.

Der Weihnachtsmarkt stimmt uns ein auf Weihnachten. Der Advent ist eine Zeit der Vorbereitung. Da werden Plätzchen gebacken und Sterne gefaltet, der Adventskranz wird vorbereitet und die erste Kerze angezündet. Menschen lesen die alten Geschichten und singen die vertrauten Lieder: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit.

Helfen öffnet Türen und Herzen

Advent ist eine Zeit der Vorbereitung und Einstimmung. Dem Weihnachtsfest entgegengehen, sich besinnen und an der richtigen Stelle anpacken. Damit die Türen hoch und die Tore weit werden.

Für alle Menschen, gerade auch für die, die gebückt und schwer belastet durch die Welt gehen. In der Weimarer Tafel mit anpacken oder die wichtige Arbeit mit einer Spende unterstützen. An den Hecken und Zäunen den Frieden suchen. Im Kleinen beginnen, damit sich das große Ganze verändert. Der Frieden dieser Welt, er beginnt an den Gartenzäunen und in der eigenen Familie.

Am Anfang stehen die Besinnung und die Einsicht, wo ich mich und meinen Blick verändern kann. Konkret. Mit kleinen Schritten Großes verändern. Bei der Aktion „Zu Tisch bei Jakob“ mit anpacken und eine warme Mahlzeit auszuteilen – gegen das Frieren an Leib und Seele. So werden die Türen der Herzen hoch und die Tore weit. Das ist Advent. Damit die Lichter leuchten und wir uns einstimmen auf Weihnachten.

Ramón Seliger ist Rektor und Geschäftsführer der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein.