Guten Morgen: Auf der Suche nach Bänken in der Weimarer Innenstadt

Susanne Seide über fehlendes Mobiliar zum Ausruhen.

An schönen Tagen fällt es beim Gang durch die Innenstadt bei der Suche nach einem kostenlosen Plätzchen zum Verweilen auf: Die Plätze sind ganz unterschiedlich gut mit dem passenden Mobiliar ausgestattet. Die Bänke auf dem Theaterplatz sind bei Sonnenschein stets gerammelt voll, sofern es nicht zu heiß ist. Ein paar Meter weiter in der Schillerstraße stört mich persönlich etwas, was leider niemand beeinflussen kann: Bänke gibt es durchaus genügend, aber nachmittags stehen sie halt im Schatten – was zumindest im Hochsommer ein wahnsinniger Standort-Vorteil ist.

Auf dem Marktplatz ist beim Thema Bänke indes noch erheblicher Nachholebedarf. Beim gedanklichen Blick fallen mir da neben der Bank vorm Rathaus als Gratis-Sitzgelegenheiten nur die Stufen am Neptunbrunnen ein und die Fensterbänke der Gastgewerbe rundherum. Die Stadt hat diese Lücke längst erkannt und bereits im Rahmen von „100 Bänke für Weimar“ Mobiliar bestellt. Wann das „Ansitzen“ erfolgen kann, ist angesichts dessen, dass heutzutage ja kaum noch etwas prompt geliefert wird, leider noch ungewiss.