Guten Morgen in Weimar: Rätsel um Tochter Nancy

Susanne Seide wundert sich über ein Schreiben, das in ihrem Weimarer Briefkasten gelandet ist.

Neulich flatterte bei uns ein Schreiben in den heimischen Briefkasten – adressiert an Nancy Seide. Komisch, gab es da vielleicht eine Tochter, von der mein Mann und ich oder zumindest einer von uns beiden nichts weiß – und die sich heimlich irgendwo bei uns eingenistet hat?

Ja, wir haben eine Tochter, aber die heißt eben nicht Nancy. Und sie hätte auch garantiert kein Interesse an der Offerte, die ihr ausgerechnet ein Tochter(!)-Unternehmen der Teag unterbreitet hat: Sie möge sich doch kostenlos und unverbindlich beraten lassen, um mit Photovoltaik „bis zu 80 % Ihrer Stromkosten“ sparen zu können. An der Adresse allerdings, an der der Brief gelandet ist, wohnt sie längst nicht mehr, und sicher würde unsere Tochter – bei aller Liebe – nicht investieren, damit ihre Eltern Stromkosten sparen.

Für welche ominöse Nancy das Schreiben letztlich gedacht war, wird wohl das Geheimnis des Unternehmens bleiben.

Oder heißen Sie vielleicht so? Dann könnte ich es Ihnen – Interesse an der Spar-Offerte vorausgesetzt – weiterleiten, obwohl Sie ganz sicher nicht bei uns wohnen.