Guten Morgen, Weimar: Der gute Schein

Ein Schäferstündchen, diesem Begriff hängt Doppeldeutigkeit an. Für die einen geht es um Sex, für die anderen um eine romantische Auszeit in der Natur, weit weg vom Stadtleben. Vor Jahren bekam ich einen Gutschein geschenkt und habe mich ehrlich darüber gefreut. Der Schein berechtigte mich zu einer Übernachtung zu zweit in einem Schäferwagen in der Rhön. Ich bin ein Naturfreak, aber zu der Übernachtung kam es nie.

Mein Arbeitgeber gratulierte mir vor geraumer Zeit mit einem Gutschein für ein Konzert. Seit Monaten finden blöderweise fast keine großen Konzerte statt oder ich habe Dienst oder die wenigen Plätze sind alle belegt. In Gotha freute sich eine Kunstgalerie sehr über meinen Besuch in der Mittagspause. Ich erhielt einen Gutschein für später mal, als Zugabe und als Lockmittel. Bald darauf wurde ich dienstlich in eine andere Stadt versetzt. Meine persönliche Gutscheingeschichte ist ein ziemliches Verlustgeschäft. Für mich, nicht für die Firmen, die haben ihr Geld im Voraus eingestrichen. Coronabedingt wird viel geräumt bei Völkers. Auch zwei Gutscheine für das Deutsche Nationaltheater Weimar tauchten auf, teure Plätze. Ausgestellt im Februar 2009. Ich schwanke noch, ob ich mal im DNT anrufe. Ich befürchte aber, die kippen vor Lachen vom Stuhl.