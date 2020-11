In diesem Jahr versuche ich zum ersten Mal ernsthaft, meinen Weihnachtsstern wieder zum Blühen zu bringen. Obwohl ich natürlich weiß, dass das in meinem Fall herrlich Rote an der Pflanze keine Blüten, sondern nur besonders bunte Hochblätter sind.

In den vergangenen Jahren scheiterte das Vorhaben stets daran, dass zwar etliche Weihnachtssterne den Jahreswechsel und vielleicht auch das Frühjahr überlebt hatten, aber dann doch auf den Kompost mussten, weil die Lebensgeister der Pflanzen verschwanden. In diesem Jahr rennt mir die Zeit davon, weil ich mich zu spät informiert habe, wie das mit den bunten Hochblättern überhaupt funktioniert. Die nach wie vor schön anzusehende Pflanze verschwindet dafür seit Wochen über Nacht von 18 bis 8 Uhr in einer dunklen Verpackung, damit nicht einmal das Flurlicht sie daran hindert, sich darauf zu konzentrieren, mich zum Fest mit schönstem Rot zu erfreuen. Wahrscheinlich habe ich mit meinen Verpackungskünsten zu spät angefangen – es tut sich einfach nichts. Aber ich gebe nicht auf und kaufe mir dennoch vor dem ersten Advent ein Exemplar mit den roten Blättern vorsichtshalber.