Susanne Seide erinnert an den knallroten Hilferuf am Montagabend.

Susanne Seide will nicht in die schwarze Röhre gucken

Guten Morgen, Weimar: Eine Stadt sieht Rot

Wenn Sie heute Abend in Weimar Rot sehen, liegt das nicht an Ihrem Nervenkostüm, sondern dem von Firmen aus der Veranstaltungswirtschaft. Sie nehmen an der bundesweiten Aktion „Night of Light“ teil. Damit wollen sie unübersehbar zeigen, dass durch den Lockdown bei ihnen Alarmstufe Rot ausgebrochen ist, sie aber weiter für ihren Beruf brennen.

In knallrotes Licht getaucht werden von verschiedenen Akteuren unter anderem das Mon Ami, der Kasseturm, das Bauhaus-Museum oder der Schlauchturm der Alten Feuerwache. Obwohl Tanz und Kultur beim Theater im Gewölbe und der Thüringer Tanzakademie wieder eingeschränkt laufen, beteiligen auch sie sich bis Mitternacht: die Kultur-Kirche in der Schubertstraße wird mit Einbruch der Dämmerung illuminiert, die Fenster des Theaters am Markt ab etwa 22.30 Uhr.

Ich wünsche dem Protest Erfolg, damit wir Veranstaltungsgäste nicht bald in die schwarze Röhre gucken!