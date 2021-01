Guten Morgen, Weimar: Endlich! Wir freuen uns

Ob sie und Sie uns gefehlt haben? Aber ja – sowohl die Lokalseiten als auch die Leser der gedruckten Zeitung. Natürlich haben wir in der Zwischenzeit gearbeitet. Es gab mehr Themen, als jene, die es auf die Regionalseiten schafften. Wer das Weimar-Portal unserer Internetseite oder einen der Newsletter liest, konnte das auch nachvollziehen.

Doch wir wissen auch um den klassischen Leser dieser Lokal-Ausgabe, der Papier in Händen halten will. Heute hat er seine Zeitung in der bekannten Struktur zurück. Darüber freuen wir uns wirklich.

Immerhin waren es – trotz aller Einschränkungen – durchaus ereignisreiche Wochen. Deshalb werden wir auch das eine oder andere Thema, das es bisher nicht in die Zeitung schaffte, in neuer Form noch einmal aufgreifen.

Es gab sogar Leser, die haben uns auf der Straße angesprochen, ob es die Redaktion am Goetheplatz noch gibt. Ich kann Sie beruhigen: Es gibt sie weiterhin, wenn auch gegenwärtig zumeist in den eigenen vier Wänden. Homeoffice wird das in diesen Zeiten genannt und betrifft nicht nur uns.

Wenn Sie mit der Lokalredaktion Kontakt aufnehmen wollen, dann am besten über Telefon oder E-Mail. Die Nummer und die Mail-Adresse finden Sie unten links auf dieser Seite.