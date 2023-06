Guten Morgen, Weimar: Ich mag keine Pizza

Jens Lehnert über das Wetter und dessen Unwägbarkeiten

Wettervorhersagen ernstzunehmen, ist nie von Nachteil. Das beginnt beim Auftragen der Sonnencreme und kann damit enden, alles Bewegliche im Garten sturmsicher festzuzurren. Auch in der Redaktion waren wir für die Dinge sensibilisiert, die da kommen sollten. Tags zuvor war für Donnerstag gegen 14 Uhr eine Unwetterwarnung herausgegeben. Zum Glück verstrich die Frist ohne Vorkommnisse. Ebenso jene, die für 17 Uhr Turbulenzen auf Weimar zukommen sah. Dass es so bleibt, kann ich an der Stelle ob des Redaktionsschlusses nur hoffen.

Dass hoffen nicht immer hilft, erlebte ich 2007, als „Kyrill“ wütete. Seinerzeit traf das Unwetter zeitlich und in seiner Intensität genauso ein wie prognostiziert. Ich stand damals an der B87 bei Oberroßla und sah neben mir das Pizza-Tiefkühllager einstürzen. In einer Hand die Kamera, mit dem anderen Arm um einen Baum geklammert, um vom Sturm nicht weggeweht zu werden.

Wann immer ich das erzähle, bekomme ich vom Gegenüber zu hören: „Hast Du Dir wenigstens ein paar Pizzen mitgenommen?“ Selbst wenn ich eine Hand frei gehabt hätte: Nein! Ich mag keine Pizza!