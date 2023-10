Guten Morgen, Weimar: Lauschen im Foyer

Victoria Augener ist unerwartet Zaungast im DNT.

Selten schmeckte eine Weinschorle so gut wie zuletzt im Foyer des DNT. Die Szene: Zwiebelmarktsonntagabend. Ich bin abgehetzt, die Finger noch steif von der Herbstkälte, und das Hören begleitet ein konstanter hoher Ton, weil ich offenbar einmal zu oft zu nah an den Lautsprechern gestanden habe. Die erste Wochenendarbeit in Weimar und dann gleich eins von Thüringens größten Volksfesten. Schön, aber verdammt anstrengend.

Doch mit der Schorle in der Hand legen sich der Stress und der Ärger darüber, dass Absprachen nicht eingehalten wurden, Zuarbeiten sich verzögerten und ich dadurch zu spät im Theater erschienen bin. Warte ich eben vor der Tür. Mit dem Rücken zum Theatersaal, eine Wand zwischen uns, lausche ich dem Applaus des Publikums nach jedem Lied. Und dann die Musik, gedämpft. Die tiefen Töne verlieren sich, doch die Stimmen sind so klar und das Foyer so still, dass man die Lieder mitsingen könnte. Alle Anspannung hat sich gelöst.

In der Pause zögere ich fast, meinen Platz im Publikum einzunehmen. Draußen war es auch schön. Antizipation ist was Wunderbares.