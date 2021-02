Guten Morgen, Weimar: Oft vergessene Dienstleister

An sie denken die Wenigsten, wenn von Wochenend- oder Feiertagsdienst die Rede ist: an die Havariedienste unserer Ver- und Entsorger.

Wie für Pflege- und Klinikpersonal, manche Tankstellen-Belegschaften, Winterdienst, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst oder (in normalen Zeiten) die Mitarbeiter in der Gastronomie, spielt es für ihre Arbeit keine Rolle, ob gerade Nacht, Sonn- oder Feiertag ist. Sie müssen ran, wenn es Not tut.

Am frühen Sonntagmorgen an der Nordstraße kam noch das Wetter hinzu. Man braucht nicht allzu viel Fantasie, um sich das vorzustellen: Bei Frost von minus fünf Grad Celsius die Straßendecke aufschneiden und ein gebrochenes Wasserrohr freilegen und auswechseln. Weil keine Anwohner betroffen waren, mussten zumindest die Tiefbauarbeiten nicht schon in der Dunkelheit beginnen.

Die Erfahrung lehrt, dass die Wochen, in denen mehr Leitungen dem Umgebungsdruck nicht gewachsen sind, jetzt erst beginnen. Frost und Tauwetter wechseln sich in der nächsten Zeit noch häufiger ab. Und das Havarierisiko steigt.

Damit ist die Havarie vom Wochenende mit Sicherheit nicht die letzte gewesen. Diesmal waren zum Glück weder Betriebe noch Haushalte betroffen. Damit es dabei blieb, musste der Havariedienst raus.