Guten Morgen, Weimar: Rosenmontag im Lockdown

Gewöhnlich sind nicht erst, doch besonders am Rosenmontag die Karnevalisten im Stimmungshoch. Ob Weimar, Bad Berka, Apolda oder Magdala: Kein Rathaussturm in diesem Jahr, kein Karnevalsumzug, keine bunt kostümierten Menschen, die miteinander feiern. Und manchem dürfte das besondere Datum gleich völlig durchrutschen. Die Pandemie und seit einer Woche die Schneemassen sind die beherrschenden Themen in Stadt und Landkreis. Karneval? Wer mag angesichts solcherart bedrückender Themen noch unbeschwert in den Rosenmontag gehen. Hier und da wird erinnert. Gewiss. So beschenkt Legefelds Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel die Bewohner des Betreuten Wohnens und des Pflegezentrums mit Pfannkuchen. In der katholischen Pfarrkirche wurde mit Familien ein Faschingsgottesdienst gefeiert. Doch viel ist es nicht, was hier anno 2021 an Fasching erinnert. In der Karnevalshochburg Düsseldorf will man sich den Spaß nicht ganz verderben lassen. Den Umzug mussten sie absagen. „Aber die Narrenfreiheit lassen wir uns nicht nehmen“, sagte der Präsident des Comitee Düsseldorfer Carneval, Michael Laumen.

Mbttfo xjs vot ýcfssbtdifo- pc bvdi jo votfsfo Lbsofwbmtipdicvshfo Obssfogsfjifju fjohfgpsefsu xjse/ [vnjoeftu gýs fjofo Ubh voe dpspoblpogpsn/