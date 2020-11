Guten Morgen, Weimar: Schrubben für besseres Karma

Zwei Jahre blieb er von sinnlosen Aktionen unbehelligt, jetzt hat es den seinerzeit mit viel Engagement von Eltern neu gestalteten und ergänzten Spielplatz in der Schöndorfer Siedlung erwischt: Bisher Unbekannte haben auf dem Rosa-Luxemburg-Platz den Turm samt Rutsche, eine Bank, Sitzsteine und ein benachbartes Trafohäuschen mit roter Farbe beschmiert. Vermutlich passierte dies am vergangenen Donnerstag oder Freitag (5./6. November) , weiß der verärgerte Ortsteilbürgermeister Willibald Neubert. Er hatte am Wochenende von den Schmierereien erfahren und kündigte am Montag an, Anzeige erstatten zu wollen. Er hofft daher ebenso auf Hinweise wie die Polizei.

Der Sinn der Schriftzüge, sofern es einen geben könnte, lässt sich nicht so leicht ergründen. Ausgerechnet das Wort „Karma“ findet sich gleich mehrfach. Jemand mit ziemlich schlechtem Karma hat sich dort ausgelassen und dabei auch noch eine Rechtschreibschwäche offenbart. Denn das Wort ist nicht immer richtig geschrieben. Vielleicht ein Grund mehr für den Täter oder die Täterin, zum Vertuschen des Makels nachts zu sanfter Putzlauge und Schrubber zu greifen, um sich nach erfolgter Reinigung zumindest die Hoffnung auf ein besseres Karma zu verschaffen.