Guten Morgen, Weimar: Tierische Problemfälle

Im Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden hat sich zum Saisonausklang ein tierisches Problem aufgetan. Das betrifft keineswegs die vier Leihschafe, die sich derzeit noch am Eichenberg tummeln. Obwohl unklar ist, ob ihre Kopfstöße gegeneinander einem überhöhten Spieltrieb zugeordnet werden können oder doch dazu dienen, einen Bock mit zu frühen Frühlingsgefühlen in die Schranken zu weisen. Die Schafe sind kein Problem, sie sind nur geliehen und kehren bis Ende der Woche in ihren heimischen Stall zurück.

Ein Problem bereiten kleine Gäste, die sich in einem Stall eingenistet haben: Das Museum ist so ungewollt zur Katzenstation geworden wie die dafür verantwortliche Katze trächtig. Bereits im Frühjahr gab es einen Wurf, Mitte September einen zweiten. Die Mini-Kätzchen, die putzig über den Hof springen, sind natürlich die große Attraktion für alle Kinder, die den Eichenberg besuchen. Für die Jüngsten tierischen Mitbewohner hat das Museum bereits Abnehmer gefunden, nur für die beiden letzten verbliebenen Mai-Kätzchen könnte es einsam werden, wenn die Gebäude ab dem 2. November in der Winterpause sind. Wer also Platz für sie hat, der kann sich gerne im Museum melden.