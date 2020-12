Guten Morgen, Weimar: Wer schützt das Schöne?

Michael Baar über Vandalismus an einem Stadtteilbaum

Er sollte Anwohnern und Kindergarten-Kindern eine Freude im Advent bereiten. Nicht mehr und nicht weniger: der Stadtteil-Weihnachtsbaum an der Prager Straße 5 in Weimar West. Beim Aufstellen konnte Quartiermanager Simon Steinecke an Passanten bereits bemerken: das funktioniert.

Doch es hielt eben nicht lange.

Ihm sei schon klar gewesen, dass es ein Experiment sein wird, „ob so ein Baum hier unversehrt bleibt“. Schon nach dem ersten Tag wurden junge Leute beobachtet, wie sie gegen den Baum traten und ihn bespuckten. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen ist dann die Spitze des Baums herausgebrochen und gestohlen worden.

Zumindest der Rest des drei Meter großen Baums war noch intakt und konnte Dienstag erstmals von Kindern auch geschmückt werden (Seite 16). Aufmerksame Hausmeister der Wohnstätte haben zudem die Spitze fast unversehrt an der Kaunaser Straße entdeckt. Auf diesen Baum kommt sie aber nicht wieder. Die neue Spitze soll einfacher gestaltet werden, um keinen weiteren Vandalismus anzulocken.

Ist das nicht schlimm? Die Spitze und der Baumschmuck sollen weniger schön sein, damit sich niemand daran vergreift! Vielleicht aber zeigt ja der Stadtteil, dass er sich die Freude an der Vorweihnachtszeit nicht nehmen lässt und passt auf sein Bäumchen auf.