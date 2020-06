Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen, Weimar: Zauberformel für Kultur und Bad

Früher gab es mal eine Fernsehwerbung für Haarspray, nach dem Motto: Egal, wie das Wetter ist, die Frisur hält. So eine Zauberformel für das Wetter wünschten sich derzeit auch viele Veranstalter, die nach den Lockerungen ihre Konzerte ins Freie verlegen wollen, um das Kulturleben in Weimar wieder zum Laufen zu bringen.

In den kommenden Tagen ist das in Weimar ein eher waghalsiges Unterfangen, wenn ich den Vorhersagen meiner bevorzugten Online-Meteorologen vertrauen darf. Regenschirm und Jacke dürften da passender sein als die dünnen Klamotten, mit denen ich Montag zur Arbeit gegangen bin und doch etwas ins Frösteln kam.

Nicht nur Kultur im Freien mag gutes Wetter, sondern auch der Start der Freibad-Saison: Hoffentlich klappt das in Weimar vorfristig am Samstag, dem vermutlich schönsten Tag der Woche mit vorhergesagten 14 Stunden Sonne satt und angenehmer Wärme. Am eigentlichen Eröffnungstermin, dem Sonntag, sieht es da mit drei Stunden Sonne mehr als mau aus.