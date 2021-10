Guter Rat zum richtigen Stillen

Weimar. Die Baby-Sprechstunden in Weimar-West und Schöndorf begleiten in den kommenden Tagen die Weltstillwoche.

Das Stillen bietet einem Baby natürliche Ernährung, körperliche Nähe, Zuwendung sowie Unterstützung für Immunsystem und Entwicklung. In einem geeigneten Umfeld fällt Mutter und Kind das Stillen leichter. Deshalb legt die diesjährige Weltstillwoche vom 4. bis 10. Oktober den Fokus auf das Miteinander beim Stillen. Darauf zielt diesmal auch das Beratungsangebot der wöchentlichen offenen Babysprechstunde in Weimar-West und Schöndorf ab. Hebamme Almuth Schumann sowie Kinderkrankenschwester und Stillberaterin Karolin Voigt stehen jungen Eltern jeweils dienstags von 9 bis 11 Uhr im Mehrgenerationenhaus West in der Prager Straße sowie donnerstags von 14 bis 16 Uhr im Bürgerzentrum der Waldstadt in der Carl-Gärtig-Straße als kundige Ansprechpartner zur Verfügung. „Rund ums Schlafen, Stillen, Flaschenmilch oder die richtige Ernährung ergeben sich oft Unsicherheiten“, weiß Almuth Schumann, „aber auch zu allen anderen Themen der Entwicklung vom Baby sind junge Eltern bei uns willkommen.“ Mütter und Väter können sich während der Sprechzeiten auch telefonisch informieren unter 0179/4033398 oder 0176/20044132. Neben der Baby-Sprechstunde finden Eltern zahlreiche Informationen rund um die Geburt im städtischen Familienportal: www.weimar.de/miteinander-wachsen.