Gutschein als Dank für Ehrenamtliche in Weimar

Mit einem festlich und glanzvoll leuchtend dekorierten Schaufenster an ihrem Sitz in der Teichgasse beendet die Bürgerstiftung Weimar das Jahr 2020. Das Projekt „Weimars Gute Nachbarn“ habe mit insgesamt 36 Begleitungen so viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen wie nie zuvor und freue sich, so viele alleinlebende Seniorinnen und Senioren „an herzliche Ehrenamtliche vermittelt zu sehen“.

An diese wandten sich die Projektkoordinatorinnen Sabine Meyer und Cornelia Meyer zum Jahresende mit einem kleinen Geschenk: Sie stellten selbst von Hand Seife her und haben ausgewählte Gutscheine gekauft – vom Weltladen Weimar, der Eule Buchhandlung, Florale Herzstücke und dem Biomarkt. Damit „möchten wir uns für die vielen Stunden Engagement bedanken und sorgen gleichzeitig für Aufmerksamkeit für die Händler der Innenstadt“, betonten sie in einer Presseinformation.

Weitere Ehrenamtler sind beim Projekt „Weimars Gute Nachbarn“ willkommen, ebenso Anfragen von Weimarern, die Unterstützung eines „Guten Nachbarn“ wünschen.

www.buergerstiftung-weimar.de