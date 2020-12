Weimar. Stadt Weimar und Kreis Weimarer Land registrierten am Mittwoch weitere 39 neue Erkrankungen

Gymnasium in Apolda und Weimarer Kita geschlossen

Insgesamt 39 neue Corona-Infektionen wurden am Mittwoch in der Region bestätigt, 21 in Weimar und 18 im Weimarer Land. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog.