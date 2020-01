Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hänsel & Gretel mit Weimarer Stadtstreichern

Engelbert Humperdincks berühmte Märchenoper „Hänsel und Gretel“ haben sich die Weimarer Stadtstreicher vorgenommen. Zur Aufführung lädt das Kinder – und Jugendorchester am Sonntag, 2. Februar, 16 Uhr, in das Evangelische Gemeindezentrum „Paul Schneider“ Weimar West ein. Wie Orchesterleiterin Evi Waas weiter mitteilte, erklingen Melodien frei nach Humperdincks berühmter Oper im Arrangement von André Kassel. In Weiterführung des Workshops mit dem Stegreif.orchester im vergangenen Jahr wurde die Choreografin dieses Ensembles eingeladen, mit den Stadtstreichern parallel zum Instrumentalspiel an Bewegungsimprovisationen zu arbeiten. Im Anschluss an das Konzert wird es wieder bei Kaffee, Kuchen und Klavierimprovisationen mit Andreas Kuch die Möglichkeit zu Begegnung und Austausch geben. Eine Voraufführung gibt es am Samstag, 1. Februar, 17.30 Uhr, am selben Ort. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.