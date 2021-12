Mithilfe von Fußabdrücken wurde in Bad Berka ein Hakenkreuz in den Schnee gezeichnet. (Symbolbild)

Hakenkreuz im Schnee in Bad Berka

Bad Berka Unbekannte zeichnen ein Hakenkreuz in den frisch gefallenen Schnee im Weimarer Land.

Am Montagmorgen haben unbekannte Täter in Bad Berka ein Hakenkreuz in den frisch gefallenen Schnee gezeichnet. Laut Polizei wurde das etwa sechs Quadratmeter große Symbol mittels Fußabdrücken aufgebracht.

Die Bewohner kehrten das Zeichen daraufhin mit Besen fort. Hinweise zu den Tätern gibt es derzeit nicht.

