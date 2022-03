Halbseitige Sperrung in Weimars Gropiusstraße

Weimar. An der Großbaustelle Sophienstiftsplatz beginnt Montag die nächste Bauphase

Auf der Baustelle Gropiusstraße/Sophienstiftsplatz beginnt am Montag, 7. März, die nächste Bauphase. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden in der Gropiusstraße die östlichen Gehwegbereiche ausgebaut. Dafür wird die Straße halbseitig gesperrt.

Im Einbahnstraßenverkehr können Fahrzeuge von der Steubenstraße zum Sophienstiftsplatz fahren. Die Gegenrichtung wird über die Erfurter und die Washingtonstraße sowie den August-Frölich-Platz zur Steubenstraße umgeleitet.

Die Fußgängerampel an der Einmündung Hummelstraße muss ausgeschaltet werden. Die Ampeln am Sophienstiftsplatz und an der Einmündung Gropius-/Steubenstraße bleiben in Betrieb.

An der Einmündung Coudraystraße sind die Arbeiten an den Gehwegen und im Kioskbereich noch nicht abgeschlossen. Die Einschränkungen bleiben deshalb bestehen. Der Kiosk soll in der 11. Kalenderwoche (14.-18. März) aufgestellt werden.

Die Bushaltestelle „Gropiusstraße“ rückt in Richtung Goetheplatz etwa 50 Meter zur Einmündung Dingelstedtstraße vor.

Die Stadtbuslinien 1, 2, 4, 5, 6 und 8 werden aufgrund der Bauarbeiten ab Montag, 7. März, bis voraussichtlich Anfang April vom Goetheplatz über die Erfurter Straße stadtauswärts umgeleitet. Sie verkehren dann über die Washingtonstraße in Richtung katholische Kirche und Wielandplatz. Die Haltestelle Erfurter Straße wird dabei stadtauswärts angefahren.