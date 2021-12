Vor Ort fanden die Polizisten vermeintliche Blutflecken an der Hausfassade. Die Beamten waren per Mail darüber informiert worden.

Handfester Kriminalfall? Blutflecken an Hauswand in Weimar

Weimar. An einer Hausfassade in Weimar hat die Polizei vermeintliche Blutspritzer gefunden. Doch woher stammen diese?

Montagvormittag ging eine recht ungewöhnliche Nachricht bei der Weimarer Polizei ein. Per E-Mail wurden mehrere rote Flecken an Hauswänden in der Marcel-Paul-Straße gemeldet. Nach ersten Einschätzungen des Verfassers soll es sich um Blutflecken handeln.

Unverzüglich überprüften die Beamten den Bereich - und tatsächlich konnte ein rot-brauner Fleck an einer Fassade ausgemacht werden. Jedoch handelte es sich mitnichten um Blut, sondern nur um Farbe.

Was sich nach einem handfesten Kriminalfall anhörte, löste sich vor Ort - im wahrsten Sinne des Wortes - in blasse Farbtupfer auf.

