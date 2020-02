Auf dem Stepháne-Hessel-Platz vor dem Weimarer Bauhaus-Museum fliegen am 6. März unter dem Motto „Kann weg, der Scheiß!“ Handtaschen.

Weimar. Eine vielfältige Veranstaltungsreihe bietet das das Bündnis „Frauen*kampftag Weimar“ rund um den 8. März an

Handtaschen fliegen am Bauhaus-Museum

Ein Handtaschenweitwurf gehört am 6. März zu den Veranstaltungen, die das Bündnis „Frauen*kampftag Weimar“ rund um den 8. März anbietet. Bei der Aktion – Taschen und Zettel stehen vor Ort bereit – können Frauen unter dem Motto „Kann weg, der Scheiß!“ symbolisch wegwerfen, was sie nicht mehr brauchen, etwa frauenfeindliche Sprüche, schlechtere Bezahlung für gleiche Arbeit, sexuelle Belästigung oder rassistische Kommentare. Hier der Überblick über die Veranstaltungen:

Freitag, 28. Februar 20 Uhr Gerberstraße: Eröffnungsparty „Rap ist Frauen*sache“

Mittwoch, 4. März Frauenzentrum: „It Ain’t Nothing But A She Thing – Part 1; Vortrag über Rapperinnen

Freitag, 6. März 11 Uhr, Stéphane-Hessel-Platz am Bauhaus-Museum: Handtaschenweitwurf

Sonntag, 8. März 11 Uhr, Frauenzentrum, Politischer Frauentagsbrunch

Mittwoch, 11. März 19 Uhr, Lichthaus-Kino: Queerer Kurzfilmabend

Donnerstag, 12. März 16 Uhr, Historischer Friedhof: Audiowalk „Wege nach Quertopia“

Mittwoch, 18. März Der Laden, Trierer Straße 5: Awareness-Coaching

Freitag, 20. März 19 Uhr Frauenzentrum: „Frauenfilm“, Vorführung und Gespräch

Mittwoch, 25. März 15 Uhr, Café International, Thomas, Müntzer-Straße: Lesung „Vielfalt in Kinderbüchern“ (arabisch, türkisch, deutsch); 18 Uhr, Frauenzentrum: „Tanzend trotz Krieg“, Vortrag Helga Dieckmann

Freitag, 17. April 19 Uhr, Frauenzentrum: Frauenfilm: „Uferfrauen – Lesbisches L(i)eben in der DDR“

Montag, 20. April 19 Uhr Aids-Hilfe, Erfurter Straße 17: Feministische Theologien, Vortrag und Diskussion.