Handwerk selbst erleben mit der Mobilen Ferienwerkstatt

In der Mobilen Bildungswerkstatt im Gaswerk an der Schwanseestraße 92 entsteht ein Spielmobil. aufgebaut werden vier Traktor-Hänger zu verschiedenen Themen.

Überreden muss niemand die 4- bis 16-Jährigen. Alle sind mit Feuereifer bei der Sache. Sie basteln, sägen, schleifen und hämmern, zeichnen, malen und kneten. Was auf dem Hof des Gaswerk e. V. in nur drei Tagen entstanden ist, spricht für sich. Entstanden sind zwei „Lümmelbänke“ aus Holz, Fußballtore und große Steckfiguren aus Holz. Vor allem aber werden Traktor-Hänger zu verschiedenen Themen aufgebaut. So entsteht ein Spielmobil, das in den nächsten Jahren für mehr Kulturprogramm mit Kindern zur Verfügung steht, erklären Canan Yilmaz und HP Großmann vom Verein Gaswerk Weimar.