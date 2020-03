Klaus Nerlich lädt zum Tag der Druckkunst in seinen Kunst-Raum Weimar an der Ackerwand 9 ein.

Zum Tag der Druckkunst laden Klaus Nerlich in seinen Kunst-Raum Weimar und die Pavillon-Presse an der Scherfgasse 5 zu Vorführungen ein.

Handwerk trifft künstlerische Kreativität

Handwerk trifft beim Tag der Druckkunst auf künstlerische Kreativität: Unter dem Stichwort „Dürers Erben“ öffnet Klaus Nerlich am Sonntag, 15. März, 13 bis 17 Uhr, seinen Kunst-Raum Weimar an der Ackerwand 9. Vor dem Hintergrund einer Ausstellung von Kupferdrucken Albrecht Dürers werden neueste Technologien im digitalen Fine-Art-Print im Künstleratelier demonstriert. Die Ausstellung der Kupferdrucke ist bis zum 26. April zu besichtigen.

Auch die Pavillon-Presse in Weimar beteiligt sich am deutschlandweit stattfindenden Tag der Druckkunst am 15. März. In den Druckwerkstätten der Pavillon-Presse im Erdgeschoss der Scherfgasse 5 werden künstlerische Hochdrucke vervielfältigt und die Besucher können auch selbst Drucke anfertigen. Im 1. Stock arbeiten erfahrene lokale Künstler (Kerstin Steiner, Birgit Just und Sibylle Mania) an Tiefdrucken. Die Besucher können den Künstlern bei allen Arbeitsschritten über die Schulter schauen. Die Werkstätten sind von 10 bis 16 Uhr kostenlos zugänglich.