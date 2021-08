Die Veranstaltung mit Harald Lesch wurde vom Platz der Demokratie in das Theater im Gewölbe verlegt.

Weimar. „Was hat das Universum mit mir zu tun?“, fragt der bekannte Astrophysiker Harald Lesch wetterbedingt nicht Open Air, sondern im Theater im Gewölbe.

Aufgrund des Regenwetters verlegt das Theater im Gewölbe sein Open Air mit Harald Lesch vom Platz der Demokratie in das Theater im Cranach-Haus. Um allen Gästen die Möglichkeit zu geben, den Abend zu erleben, werden neben zwei Vorstellungen am Sonntagabend (18 und 21 Uhr) zwei weitere Aufführungen am Samstag, 13. November, stattfinden.