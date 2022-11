Zur Kundgebung auf dem Herderplatz in Weimar hat die Initiative Fridays for Future am Freitag aufgerufen.

Harsche Kritik am Black Friday: Kundgebung von Fridays for Future auf Weimarer Herderplatz

Weimar. Weimarer Initiative positioniert sich auch zu den Aktionen der Letzten Generation, die unlängst auch in Weimar für Schlagzeilen sorgten.

„In einem Wirtschaftssystem, das auf finanzielle Profite aus ist, ist der Black Friday nur die Spitze des Eisberges.“ Das findet zumindest Ida von Fridays for Future Weimar. Die Initiative hat am Freitagnachmittag zur Kleidertausch-Party und zur Kundgebung auf dem Herderplatz aufgerufen.

Damit ein Black Friday mit so billigen Preisen überhaupt funktionieren könnte, müssten Arbeiterinnen und Arbeiter ausgebeutet werden, ebenso die Ressourcen, sagt sie und verweist darauf, dass eigentlich genügend Ressourcen auf der Welt vorhanden seien. Sie werden nur nicht gerecht verteilt. „Die Bedürfnisse sind an das Finanzielle gekoppelt“, kritisiert Ida weiter und nennt die aus ihrer Sicht eigentlichen menschlichen Bedürfnisse wie Zugehörigkeit, Anerkennung und Selbstwirksamkeit. Dem Aufruf zur Kundgebung folgten allerdings nur rund 30 Menschen.

Auf die Aktionen der Initiative Letzte Generation angesprochen, die unlängst auch in Weimar für Schlagzeilen gesorgt hatten, antwortet Konstantin, ebenfalls von Fridays for Future Weimar, kurz und knapp: „Wir sind in den Zielen vereint aber getrennt in den Methoden.“