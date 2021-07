Harter Kampf mit der Sicherheitstür in Großobringen

Großobringen. Alarm am Mittwochabend in Großobringen: Wasser tropfte durch die Decke in einen Kellerraum. Die Feuerwehr findet schnell die Ursache.

Eine Wasser-Havarie sorgte am Mittwochabend in Großobringen für Aufregung und einen Feuerwehreinsatz. Mieter aus einem der kommunalen Wohnblocks an der Kleinobringer Straße hatten kurz nach 20 Uhr den Bürgermeister der Landgemeinde Am Ettersberg, Thomas Heß (CDU), angerufen: Aus einer leerstehenden und in Sanierung befindlichen Wohnung im Erdgeschoss sickerte offenbar Wasser durch den Fußboden in einen Kellerraum.

Heß sah Gefahr im Verzug und alarmierte die Freiwillige Feuerwehr des Dorfes, um die Tür öffnen zu lassen. „Zu dem Zeitpunkt mussten wir noch befürchten, dass die Hausverwaltung erst am nächsten Morgen reagiert“, so der Bürgermeister. Im Ausrück-Verbund trafen auch die Wehren aus Kleinobringen und Wohlsborn ein. Es gelang ihnen auch mit vereinten Kräften nicht, die Sicherheitstür aufzubrechen. Bevor die Kettensäge zum Einsatz kam, traf ein Mitarbeiter der Hausverwaltung ein und schloss auf.

Ein verstopftes Abflussrohr hatte dafür gesorgt, dass das Abwasser der darüber Wohnenden aus Toilette und Abflüssen der leerstehenden Wohnung quoll. Die Feuerwehr saugte die stinkende Brühe ab, dann reinigte und spülte noch in der Nacht ein Fachunternehmen das Rohr. Bis auf das Türblatt, das ausgetauscht werden muss, blieb der Sachschaden gering.