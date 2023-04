Zur Haseneiersuche lädt die Klassik-Stiftung Weimar wieder in den Park an der Ilm.

Haseneiersuche vor dem Goethe Gartenhaus in Weimar

Weimar. Klassik-Stiftung Weimar lädt am Gründonnerstag zu Traditionsveranstaltung.

Zur traditionellen „Haseneiersuche“ lädt die Klassik-Stiftung am Gründonnerstag, 6. April, ab 10 Uhr in den Park an der Ilm vor Goethes Gartenhaus ein.

Goethe selbst rief dieses Kindervergnügen im Jahr 1777 ins Leben und veranstaltete es bis ins hohe Alter fast alljährlich – zunächst für die Kinder von Freunden, später für seinen Sohn August und dessen Freunde sowie für seine Enkelkinder, teilte die Klassik-Stiftung mit.

Das Angebot ist für Kinder kostenfrei.