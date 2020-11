Hauptfriedhof Weimar: Weg entlang der Cranachmauer ist nun fertig saniert

Weimar. Stadt Weimar investierte aus eigenen Mitteln 149.000 Euro in Wegebau auf dem Friedhof

So würdig, idyllisch und grün sich Weimars Hauptfriedhof präsentiert, so aufwendig ist die Unterhaltung des Geländes. Exemplarisch ist hierfür das Wegenetz. Das Gefälle des Areals, wassergebundene Deckschichten, die bei starkem Regen ausgespült werden, und Wurzelwerk der Bäume, das in die Wegbereiche hinein wächst, haben den Zustand seit Jahren verschlechtert.