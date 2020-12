Seit vier Jahren immer zur Adventszeit ist dieses Haus in Ottmannshausen ein Blickfang.

Ottmannshausen. Florian Rehsnick und Eileen Brettschneider haben in Ottmannshausen ihr Beleuchtungsensemble nochmals erweitert.

Haus an der Kreuzung in Ottmannshausen leuchtet wieder

Das „Weihnachtshaus“ leuchtet wieder – und mehr als je zuvor. Mit einem drei Meter hohen Weihnachtsmann, einer 2,20 Meter großen Weihnachtskugel und einem Schneemann mit immerhin noch stolzen 1,80 Metern sowie einer kleinen Lokomotive haben Florian Rehsnick und Eileen Brettschneider das Ensemble von Leuchtobjekten rund um ihr gemeinsames Haus im Berlstedter Ortsteil Ottmannshausen für die diesjährige Adventszeit ergänzt.

Vor vier Jahren nahm die Geschichte ihren Anfang: Florian Rehsnick wollte „mal ein bisschen Licht und Freude an unsere Kreuzung bringen“, verriet seine Lebensgefährtin im Winter 2016. Schon damals verfolgten die Nachbarn gespannt, wie das leuchtende Ensemble von Tag zu Tag wuchs, allmählich wurde daraus ein beliebtes Fotomotiv. Eileen und Florian fanden die Resonanz so bemerkenswert, dass sie seitdem in jedem Jahr versuchen, immer noch eine kleine Schippe draufzulegen.

Siebeneinhalb Stunden pro Tag ist das Spektakel in der Dämmerung oder Dunkelheit zu erleben: 5.30 bis 8 Uhr am Morgen und 16 bis 23 Uhr am Abend. Natürlich ist auch das LED-Netz wieder im Einsatz, auf dem programmierbare Schriftzüge angezeigt werden können.

Seit diesem Jahr richten Florian Rehsnick und Eileen Brettschneider ihr Haus Nummer 38 übrigens nicht nur im Advent zur Attraktion her: Zu Halloween hatten sie sich ebenfalls eine passende Deko ausgedacht.