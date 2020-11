Heftige NGG-Kritik an Bäckerei Heberer

„So etwas ist mir noch nicht untergekommen“, sagte Jens Löbel zur Situation bei Heberer in Weimar. Nach Angaben des Geschäftsführers der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Region Thüringen zeige das Unternehmen keinen Willen, vor der Schließung des Produktionsstandortes über einen Interessenausgleich und Sozialplan zu verhandeln. Das sei bereits bei einem ersten Treffen deutlich geworden. Das zweite am 26. November sei vom Arbeitgeber abgesagt worden. Dieser habe das Scheitern angezeigt und beim Arbeitsgericht in Erfurt eine Einigungsstelle einsetzen lassen, so Löbel. Das dafür notwendige Geld hätten „Heberers lieber den Beschäftigten zugute kommen lassen“. Sie sollen laut Löbel nach teilweise über 40 Jahren Betriebszugehörigkeit mit „Peanuts abgespeist werden“.