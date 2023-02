Heichelheim entdeckt zur Faschingsparty seine Kostümfreude

Heichelheim. Überraschung im Akazienhof. Die Großobringer Tanzsportgarde überrascht das Heichelheimer Publikum mit einem Auftritt.

Früher belohnte allein die Kloßwelt die närrischen Heichelheimer. Inzwischen schaffen sie das auch selbst. Die Faschingsparty im Akazienhof war mit DJ (Niclas & Silvio), aber ohne Programm angekündigt. Denn der Bürgerverein hatten schon mit dem Schmücken am Donnerstag allerhand zu tun.

Der Auftritt der Tanzsportgemeinschaft um Sophie Hopfgarten dürfte deshalb so manchen überrascht haben. Die acht tanzenden jungen Damen brachten eine klassisch-karnevalistische Choreographie plus Zugabe in den kleinen Saal. Mit ihrem Auftritt bedankten sie sich zudem bei ihrer Trainerin. Seit 13 Jahren trainiert diese junge Mädchen aus dem Nordkreis. Mit ihren zwei Gruppen hat sie inzwischen eine Heimat beim SV Großobringen 1956 gefunden.

Die Tanzsportgarde überrascht das Publikum im Heichelheimer Akazienhof. Mehr Bilder im Netz Foto: Michael Baar

Die Heichelheimer selbst überzeugten durch ihre Verkleidungskunst. Kaum ein Gast begehrte bei Annika und Sunny Einlass ohne Kostüm. Mit etwas Wehmut erinnerten sich die Frauen an eine Tradition in den Achtzigern: Da wurde eigens für den Fasching die Spielplatzrutsche abgebaut und am Eingang zum Saal platziert.

Zwar gibt es keine Rutsche mehr. Dennoch ist es möglich, dass sich die beiden künftig für den Einlass wieder eine lustige Form einfallen lassen.