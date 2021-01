„Heimatmaschine“ interpretiert Heimatbegriff neu

Weimar. Er forscht an der Schnittstelle zwischen Kunst, Wissenschaft und Technologie: Diese Forschungen vertieft Paul Wiersbinski, dritter und letzter Stipendiat des 26. Internationalen Atelierprogramms der ACC Galerie und der Stadt Weimar zum Thema „Heimat. Homeland“, auch in seie aktuellen Projekt. Seit 1. Oktober und noch bis zum 31. Januar beschäftigt sich der aus Berlin stammende Künstler mit seiner Erfindung, einer „Heimatmaschine, die unseren Heimatbegriff überdenken soll“. Mittels früher entstandener und zeitgenössischer Texte zum Thema Heimat schult, ertüchtigt und bildet er eine künstliche Intelligenz, „damit die Maschine uns sagt, was diese Technologie heute tatsächlich bedeuten könne“.

Paul Wiersbinski , Jahrgang 1983, nutzte die konzentrierte Abgeschiedenheit im Atelierhaus zu intensiven Forschungen. Seine Computermaschine habe er mit riesigen Mengen an Daten gefüttert. Der Zuschauer respektive Nutzer stelle der Maschine eine Frage, die diese aus den ihr vorliegenden Daten beantworte. Und jedes Mal ergibt sich auf die gleiche Frage eine andere Antwort. Die künstliche Intelligenz schafft ihre eigenen Texte.

Der Output sei natürlich vom Input beeinflusst. Zum Input gehören auch romantische Visionen von Heimat, gehören politische Programme, wissenschaftliche Publikationen. Anders als der Mensch vergisst die Maschine nicht, einmal gespeicherte Erlebnisse und Eindrücke bleiben verfügbar, sagt Paul Wiersbinski Erinnerungen sind an Menschen, konkrete Orte, oft an Gefühle oder auch an Musik geknüpft.

Für den Künstler ergab sich daraus die Frage: „Wie verknüpfe ich Emotionen mit der Rationalität einer Maschine?“ Weit stärker als bisher dachte Wiersbinski über künstliche Intelligenz und Gefühle nach. Er ist überzeugt: „Wir brauchen künstliche Intelligenz, um mit den gesammelten Datenmengen fertig zu werden“. Er wünsche sich einen Diskurs, eine Auseinandersetzung, „was machen wir denn eigentlich mit der Technik?“

Korrespondierend zur „Heimatmaschine“ ist eine Dichotomy , eine Installation entstanden: Das Mandala visualisiere die Zusammenhänge von Mustererkennung und Begriffen, welche sich mit Hoffnungen und Ängsten in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, erklärt der Künstler.

Vielleicht ist es gerade deshalb interessant mit etwas Rationalem über Irrationales nachzudenken. Gleichwohl hafte der im städtischen Atelierhaus entstandenen Arbeit auch etwas Weimarspezifisches an. Viele Weimar-Texte von Goethe und Schiller seien in seine Arbeit eingeflossen. Die Arbeiten von Paul Wiersbinski werden der Öffentlichkeit neben jenen der Stipendiaten Mikhail Lylov und Rosa Nussbaum in der Ausstellung „Heimat / Homeland“ vom 5. bis 16. Mai in der ACC Galerie vorgestellt.