Heimelige Atmosphäre zum 15. Advent bei Mauritius

Nicht nur als erfahrene Markt-Organisatorin, sondern auch als „Thüringerin des Monats“ war Ursula Steinert am Sonntag beim 15. Advent bei Mauritius in Niedergrunstedt sehr gefragt. Wohl alle, die von dem Titel wussten, freuten sich über die öffentliche Anerkennung – auch wenn es für Ursula Steinert am Ende leider nicht zur „Thüringerin des Jahres“ gereicht hat.

So lange das Adventsfest in Niedergrunstedt existiert, so lange auch hat Ursula Steinert diesen mit organisiert und trägt längst die größte Verantwortung dafür. Wobei ihr und ihren Mitstreitern wie Susann Fröderking immer besonders wichtig ist, das künstlerisch-handwerkliche Angebot auf dem Markt mit vielen Attraktionen rund um den Dorfkern sowie Mitmach-Aktionen und Kultur zu bereichern. So erklang auch am vergangenen Sonntag wieder viel Musik, vor allem im Brauhaus und in der Kirche.

Im Vorfeld allerdings gab es nach sturmartigen Böen am Samstagabend in Niedergrunstedt noch bange Blicke in Richtung Wettervorhersage. Als die Händler dann am Sonntag mit dem Aufbau begonnen hatten, schien es so, als könnte Regen den Niedergrunstedtern und ihren Besuchern die Festlaune verderben. Petrus erwies sich dann aber als Freund des Festes und verschonte sie mit weiterem Schlechtwetter.

Dementsprechend füllte sich Niedergrunstedt. Geboten wurden Kunsthandwerker, Händler und Vereine, geöffnete Hofläden und Werkstätten sowie eine Kunstausstellung im Hofatelier. Bei den Kindern besonders beliebt war dort vor der Tür ein nostalgisches Kinderkarussell. Sie konnten außerdem mit Karl-Heinz Brunner aus Leutenthal drechseln, an anderen Ständen ebenso drucken, filzen, im Brauhaus oder dem Jugendclub basteln oder als kleines Geschenk Pralinen herstellen. Für Stärkung sorgte unter anderem Essen aus der Gulaschkanone der Feuerwehr oder frisch Gebackenes aus der Holzofenbäckerei. „Es war voll wie selten“ schätzte Susann Fröderking grob ein. Exakte Zahlen gibt es zum Advent bei Mauritius nicht, weil kein Eintrittsgeld erhoben wird. Sie freute sich mit ihren Mitstreitern sich vor allem über die positive Stimmung und heimelige Atmosphäre.

Karl-Heinz Brunner zählt beim Advent bei Mauritius zu den Dauergästen. Wobei die Organisatoren stets versuchen, Beliebtes und Bewährtes beizubehalten, den Markt aber auch mit ständig neuen Anbietern weiter zu entwickeln. Bereits am Sonntag haben sich die ersten Händler bereits für nächstes Jahr angemeldet. Gern gesehen sind auch Kunsthandwerker, die sich selbst an die Organisatoren wenden, um nächstes Jahr mitzumachen.

Kontakt: www.niedergrunstedt.de; kontakt@steinert-architekten.de