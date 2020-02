Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heimische Lese-Kost zum Mittag

Mit dem Autor Hubert Schirneck setzte das Hotel Elephant am Donnerstagmittag seine Reihe der Lunch-Lesungen „Ein Blick in Weimars Schreibstuben“ fort. In der hierfür obligatorischen halbe Stunde stellte Schirneck Erzählungen und Satire vor. Am Donnerstag kommender Woche ist hier um 12.30 Uhr Wolfgang Haak anzutreffen. Bereits am Samstag, 29. Februar, können Kulturinteressierte im „Elephant“ ab 20 Uhr ein „preisgekröntes Kurzfilmflimmern“ erleben. Anlässlich des 20. Geburtstages des „Backup and Beyond Film and Media Art Festivals Weimar“ im November 2019 ist einmalig ein exklusives Programm mit ausgewählten Kurzfilmen zu erleben.