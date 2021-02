Weimar. Industrie- und Handelskammer will Schulabgänger auf 1500 freie Ausbildungsstellen bringen.

Heißer Draht zu freien Lehrstellen in Thüringen

Vor dem heißen Start in die Bewerbungsphase 2021 sind rund 1500 Lehrstellen in den Thüringer Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen unbesetzt. Ab dieser Woche startet IHK ihre Telefonhotline, in der Fragen zur Berufsausbildung beantwortet und freie Plätze vermittelt werden. Vor allem im gewerblich-technischen Bereich wird Nachwuchs gesucht.

Die Hotline ist jeden Donnerstag von 14 bis 20 Uhr geschaltet unter 0361/3 48 42 78.