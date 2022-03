„Helden“ und „Typen“ im Galli Theater

Weimar. Auf ein buntes Programm können sich die Besucher des Galli Theaters Weimar freuen. Das bringt „Den letzten Held“ und die „Sieben-Typen-Show“ auf die Bühne.

Auf ein buntes Programm können sich die Besucher des Galli Theaters freuen. Am Donnerstag, 10. März, um 20 Uhr wird dort „Der letzte Held“ auf die Bühne gebracht. In dem Stück wird auf skurrile und witzige Weise die Geschichte der Nibelungen vorgetragen. Dabei wird erzählt, wie aus dem jungen Burschen Sigi der Held Sigfried wurde. „Die sieben Typen-Show“ erwartet das Publikum am Freitag und Samstag, 11./12. März, jeweils um 20 Uhr. Hauptakteur in diesem Stück ist Professor Wichtig, der über die Verschiedenartigkeit der einzelnen Menschen einen Vortrag hält. Es spielt Krispin Wich.