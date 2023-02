Helios-Party für künftige Azubis in Blankenhain

Blankenhain. Die Helios-Klinik Blankenhain geht neue Wege bei der Werbung um Pflege-Nachwuchs.

Mit einer „After-School-Party“ will die Blankenhainer Helios-Klinik am Mittwoch, 8. Februar, das Interesse von Schülern der Region für eine Ausbildung zur Pflege-Fachkraft wecken. Von 15 bis 18 Uhr sind die Teenager in lockerer Atmosphäre inklusive alkoholfreier Drinks, Fingerfood, Musik und Smalltalk eingeladen. Dabei erfahren sie, mit welchen Angeboten die Helios-Gruppe die Pflege-Ausbildung attraktiver machen will: Themenwochen, Azubi-Camp oder Fahrten ins Hygiene-Museum nach Dresden inklusive eines Weihnachtsmarkt-Besuches gehören dazu. Aktuell betreut die Blankenhainer Pflegedirektorin Melanie Wengiel 48 Azubis. Der Eintritt zur Party ist frei. Ein Corona-Schnelltest vor Ort dient der Sicherheit.