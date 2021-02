Helios-Vortrag aus Blankenhain diesmal im Netz

Blankenhain. Arthrose ist das Thema in der Vortragsreihe „Gesund in Blankenhain“. Interessierte können ihn auf Youtube verfolgen.

Die Helios-Klinik setzt ihre Vortragsreihe „Gesund in Blankenhain“ virtuell fort: Am Mittwoch, 17. Februar, ist ab 17 Uhr ein Internet-Livestream geplant. Thema: „Schmerzen in der Hüfte: Wann hilft ein künstliches Gelenk?“ Zu finden ist der Videokanal der Klinik relativ einfach auf dem Portal Youtube mit Eingabe der Begriffe „Helios Blankenhain“ in das Suchfeld.

Der Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie, Christoph Windisch, wird über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Arthrose im Hüftgelenk sprechen und beantwortet gern auch Fragen, welche die Zuschauer über die Chatfunktion während des Vortrages stellen können. Die Arthrose ist ein weit verbreitetes Hüftleiden, das die Beweglichkeit des Patienten stark einschränkt und enorme Schmerzen verursachen kann.