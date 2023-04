Heraus zum 1. Mai

Jens Lehnert über die nicht immer leichte Kunst des Zitierens.

Effizienz zählt im Arbeitsleben mehr denn je, auch beim DGB. Der lud in einer Pressemitteilung zum 1. Mai nach Apolda. „Trotz aller Probleme und Auseinandersetzungen werden wir auch in diesem Jahr den 1. Mai in Apolda gebührend feiern und wir hoffen, dass viele Bürgerinnen und Bürger unsere Angebote attraktiv finden und zu uns kommen“, wurde Bernd Unbescheid, Vize-Chef im DGB-Kreisverband Weimar/Weimarer Land, zitiert.

Auch nach Weimar lud der DGB zum 1. Mai. „Trotz aller Probleme und Auseinandersetzungen werden wir auch in diesem Jahr den 1. Mai in Weimar gebührend feiern und wir hoffen...“, kam diesmal Torsten Lerche, Vorsitzender des hiesigen DGB-Kreisverbandes, zu Wort.

Sie merken etwas? Entweder haben beide den gleichen Text gelernt oder es handelte sich um eine Rundmail. Das zweite, ebenfalls wortgleiche Zitat in dieser Mitteilung endete in der Weimarer Fassung mit „so Dietmar Kästner weiter“. Wer war das jetzt? Sollte da nicht Lerche stehen? In aller Eile wurde offenbar die Gothaer Version nicht in Gänze weimarisiert. Denn dort ist Herr Kästner im DGB aktiv.