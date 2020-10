Herbst-Edition der Bachwochen in Weimar

Im Frühjahr mussten die Thüringer Bachwochen aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt werden. Jetzt kann ein Teil der Konzerte nachgeholt werden: So ist am Sonntag, 11. Oktober, 11.30 und 15 Uhr, auf Schloss Ettersburg in zwei Konzerten der irische Pianist Peter Tuite zu erleben, der sich bereits seit längerer Zeit mit einer filmischen Umsetzung von Bachs Goldberg-Variationen beschäftigt. Peter Tuite ist erster Fellow des neuen Glenn-Gould-Bach-Fellowships, das die Stadt Weimar gemeinsam mit den Thüringer Bachwochen vergibt. Ebenfalls am 11. Oktober, 18 Uhr, gastiert das belgische Ensemble Vox Luminis in der Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche). Die Musiker um den Bassbariton Lionel Meunier beeindrucken durch ihr feinsinniges Musizieren.

Tickets: thueringer-bachwochen.de, Tel. 0361/37 42-0 sowie in vielen Vorverkaufsstellen in Thüringen