Groß und klein sollen rund um den „Akazienhof“ in Heichelheim am Samstag Zerstreuung finden.

Herbstfest am Samstag in Heichelheim

Heichelheim. Im Akazienhof gibt es am Samstag ab 14 Uhr ein buntes Programm für die ganze Familie.

Mit ihrem Herbstfest am Samstag, 23. Oktober, wollen der Bürgerverein und der Ortschaftsrat den Einwohnern von Heichelheim einen geselligen Anlass anbieten. Neugierige bekommen hier unter anderem Gelegenheit, den Sanierungsstand der ehemaligen Gaststätte „Akazienhof“ zu begutachten, die der Verein aus Mitteln der Neugliederungsprämie sowie mit Unterstützung der Landgemeinde Am Ettersberg zum Dorf- und Gemeinschaftshaus umgestaltet hat. Zu erleben gibt es ab 14 Uhr auch ein Kinderprogramm und einen Schminkstand, Vorführungen der Jugendfeuerwehr, Musik sowie ein Lagerfeuer mit Stockbrot-Backen und am Abend bayerische Spezialitäten. Unter allen Gästen, die in Tracht erscheinen, verlosen die Gastgeber originelle Preise.