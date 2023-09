Herbstfest der Kleingärtner in Vippachedelhausen

Vippachedelhausen. Am Samstagnachmittag feiert der Rittersborn-Verein mit vielen Gästen.

Ihr traditionelles Herbstfest feiern am Samstag, 2. September, die Kleingärtner der Anlage „Am Rittersborn“ in Vippachedelhausen. Los geht es 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen sowie einem kleinen Programm des Kindergartens „Palmbergknirpse“. Die Vereine des Dorfes sind ebenfalls mit im Boot. Gäste aus Kommunalpolitik und Wirtschaft haben sich angekündigt und kommen in gemütlicher Runde gern mit den Besuchern ins Gespräch. Besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf einer Einweihung: Die Anlage hat jetzt einen „Natur-Schau-Garten“, gefördert von der Thüringer Ehrenamtsstiftung, der Sparkassenstiftung und der Landgemeinde Am Ettersberg. Für das leibliche Wohl gibt es Kaffee und Kuchen sowie unter anderem Schweinekeule.