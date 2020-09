Herbstmarkt ab Montag auf Abstand

Mit dem Herbstmarkt findet in der kommenden Woche ein weiterer Sondermarkt in Weimar statt. Er lädt am 14. und 15. September jeweils von 8 bis 17 Uhr ein. Der Wochenmarkt wird an beiden Tagen auf den Goetheplatz verlegt. Der Herbstmarkt bietet ein erweitertes Sortiment. Neben Obst, Gemüse, Wurstwaren und herbstlicher Floristik gebe es kunsthandwerkliche Angebote, Haushaltswaren, Geschenkartikel und Kleintextilien. Auch auf dem Herbstmarkt gelten Hygiene- und Infektionsschutzregeln.

Im Zwiebelmarkt-Gebiet werde vom 7. bis 11. Oktober dann in jedem Fall Maskenpflicht bestehen, blickte Oberbürgermeister Peter Kleine voraus. Der Markt soll von Mittwoch bis Sonntag gestreckt werden und sich auf Zwiebelzöpfe und Gartenbau-Produkte konzentrieren.