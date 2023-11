Herbstputz-Aktion für Radwege im Nordkreis

So wie hier Rita Hacke, Dirk Sundhaus und Gerd Müller reinigen die BI-Mitglieder am Wochenende einmal mehr die Nordkreis-Radwege.

Berlstedt. Die Bürgerinitiative in Berlstedt, Ballstedt, Neumark, Ottmannshausen, Schwerstedt und Stedten hofft auf fleißige Mitstreiter.

Zu ihrem Herbstputz hat die im Nordkreis des Weimarer Landes aktive Bürgerinitiative „Alltagsradwege für unsere Region“ geladen: Vorsitzender Bernd Hegner und seine Mitstreiter hoffen am Samstag, 11. November, auf möglichst viele fleißige Freiwillige aus Berlstedt, Ballstedt, Neumark, Ottmannshausen, Schwerstedt und dem erst in diesem Jahr ans Wegenetz angebundenen Stedten. Treffpunkt ist 9 Uhr an den Rastplätzen oder den örtlichen Startpunkten der Radwege. Mitzubringen sind Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Handschuhe sowie nach Möglichkeit Besen oder Laubharken. Müllsäcke stellt die BI und kümmert sich auch um den Abtransport des gesammelten Unrates. Zur Belohnung soll es um die Mittagszeit wieder einen geselligen Ausklang geben.