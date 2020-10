Den Brunnen – also den Born – trägt Wohlsborn bereits seit seiner ersten heute bekannten Erwähnung im 13. Jahrhundert im Namen. Eine Schwengelpumpe steht zudem im Zentrum des Ortswappens. Da verwundert es nicht, dass die Wohlsborner sofort zur Stelle sind, wenn das Wasser im Dorf einmal nicht so fließt, wie es soll.

Die Quelle, die mitten im Ort am Bürgerhaus entspringt, speiste die umliegenden Abnehmer in jüngster Zeit immer spärlicher. Im großen Teich auf der gegenüberliegenden Straßenseite kam ebenso immer weniger an wie am Sprudelstein auf dem Spielplatz und ebenfalls am Friedhof. Auch zum Weiher im Neubaugebiet, der dort als Löschwasserreserve dient, konnte nicht mehr so viel Wasser gepumpt werden wie üblich.

Im Jahr 1922 war die Quelle gefasst worden, um von dort aus eine erste Wasserleitung im Dorf zu verlegen. Die über der Quelle stehende Schwengelpumpe nutzten die Wohlsborner dank der zentralen Lage ebenfalls lange Zeit, um Wasser zu holen. 1988 wurde Wohlsborn schließlich an die Trinkwasserleitung von Sachsenhausen her angeschlossen. Brauchwasser fürs Dorf spendete der Brunnen aber weiterhin.

Der Frage, weshalb er nun nicht mehr so ergiebig ist, gingen am Samstag Rolf Schäfer, Klaus-Dieter Hasse, Uwe Pfündner und Ortschaftsbürgermeister Peter Thomas buchstäblich auf den Grund. Die selbst erklärte „Feierabend-Brigade“, die im Dorf schon vielfach freiwillig Hand anlegte, stieg in den Brunnen hinab, um den Wasserfluss wieder herzustellen.

Am über die Jahre gesunkenen Wasserspiegel konnten sie freilich nichts ausrichten. Der Austausch der zur Versorgungsanlage gehörenden elektrischen Pumpe, die sich im Feuerwehrhaus befindet, hatte im Vorfeld indes nicht den erwünschten Effekt erzielt. Nun setzten die vier hilfsbereiten Senioren ihre Hoffnungen darauf, dass ein neuer Saugkorb Wirkung zeigt. Sein Vorgänger hatte zuletzt reichlich zu filtern und sich dabei wohl mit Feststoffen zugesetzt. Dazu trug auch das dichte Wurzelwerk bei, das dort durchs Erdreich wuchert. Da die Pergola, die das Rondell früher zierte, über die Jahre verwittert war, pflanzten die Wohlsborner an ihrer statt Weiden um den Brunnen, aus denen ein Weidendom werden sollte. „Dabei haben wir nicht leider bedacht, dass deren Wurzeln in den Brunnen hinein wachsen könnten. Genau das ist aber offenbar passiert“, schilderte Peter Thomas. Im Vorjahr wurden die Weiden deshalb wieder entfernt. Sämtlicher Wurzeln sind die Wohlsborner bislang aber nicht Herr geworden.

Der neue etwas grobmaschigere Saugkorb versprach sofort Abhilfe. Sowohl die Fontäne im Dorfteich als auch der Sprudelstein nebenan funktionierten danach bei einer ersten Probe einwandfrei. Die Befürchtung, dass unter Tage womöglich ganze Leitungen verstopft sein könnten, bewahrheitete sich augenscheinlich nicht. „Meine Mitstreiter haben goldene Hände. Das haben sie schon oft bewiesen. Und dafür ist ihnen das Dorf sehr dankbar", sagte der Ortschaftsbürgermeister.

Auch optisch soll sich am Wohlsborner Dorfbrunnen noch etwas tun. Das dortige Rund wird wieder eine dekorative Einfassung erhalten – diesmal aber nicht aus Weiden.