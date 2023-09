Herbstrummel im sonnigen Weimarer Spätsommer

Weimar. Weimars Kindervereinigung hat aus Mitteln des Zukunftspakets Gutscheine für den Herbst-Rummel gekauft und über Kinder- und Jugendeinrichtungen verteilt.

Der Kalender und insbesondere der Wetterbericht für die kommenden Tage sind zwar noch auf Sommer eingestellt. Auf dem Weimarer Stadionvorplatz wird aber schon an diesem Freitag der Wechsel der Jahreszeiten eingeläutet. Der Herbst-Rummel ist da. Am 8. September um 14 Uhr geht es los. Den Termin des Weimarer Volksfestes geben den Thüringer Schaustellern traditionell zwei große Eckpfeiler vor: Die Kulturstadt ist für sie Zwischenstation nach dem Rudolstädter Vogelschießen und vor dem Erfurter Oktoberfest. Bis zum 17. September sind sie hier zu Gast und laden täglich von 14 bis 22 Uhr ein.

Mit dabei ist neben Thüringens größtem Autoscooter „Route 66“, dem Kult-Breakdance „F1“ aus Brandenburg sowie weiteren Fahr-, Spiel- und Gastronomie-Geschäften auch ein Neuling. Das Riesenrad „Star of Berlin“ aus der Hauptstadt hat in Weimar Premiere. An guten Gewohnheiten halten die Schausteller freilich auch fest, so am Rummel-Mittwoch, 13. September, der seit jeher als Familientag mit ermäßigten Preisen einlädt. Am zweiten Samstag, 16. September, dürfen sich die Weimarer auch wieder auf ein Höhenfeuerwerk freuen, das gegen 21.30 Uhr im Wimaria-Stadion gezündet wird.

Neben dem bewährten Familientag können Weimarer Kinder diesmal außerdem am Montag, 11. September, und Dienstag, 12. September, günstiger den Rummel genießen. Auf vielfachen Kinderwunsch hat die Weimarer Kindervereinigung aus Mitteln des vom Bund geschnürten Zukunftspaketes Rummel-Gutscheine im Wert von jeweils 3 Euro gekauft und über städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, über die Sozialraumteams und die Flüchtlingsberatung an den hiesigen Nachwuchs verteilt.

Auch die Schausteller unterstützen diese erstmalige Aktion. Denn die Gutscheine können bei allen Geschäften auf dem Weimarer Rummelplatz eingelöst werden, auch an solchen, bei denen die Tickets eigentlich etwas teurer sind.