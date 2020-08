20. Yiddish Summer Weimar geht zu Ende

Abschlusskonzert des Yiddish Summer in Weimar auf dem Beethovenplatz.

Mit dem 20. Yiddish Summer Weimar hat die veranstaltende Other Music Academy „eine Herkulesaufgabe“ gemeistert, wie Kurator Andreas Schmitges vor dem Abschlusskonzert auf dem Beethovenplatz am Samstagabend unterstrich. Zu bewältigen war ein „ziemlicher Marathon“. Schließlich war das Jubiläumsfestival im Corona-Jahr komplett nach draußen verlegt worden. Großes Glück hatten sie mit dem Wetter. Nur zwei Konzerte mussten auf den Ersatztermin verlegt werden. „Alles hat gut geklappt. Wir haben großartige Teams“, blickt Schmitges zurück auf mit 28 Konzerten in ganz Thüringen und 14 Workshops dicht gefüllte dreieinhalb Wochen.