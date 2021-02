Vermutlich unter der Schneelast ist am Dienstag, 16. Februar 2021, die große Hetzerhalle eingestürzt.

Hetzerhalle in Weimar wird Streitthema

Die große Hetzerhalle in Weimar Nord ist vermutlich am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr eingestürzt. In diese Richtung gehen verschiedene Zeugenaussagen, die der Stadtverwaltung, aber auch der Redaktion vorliegen und von einem lauten Schlag berichten. Dagegen hat der Betreiber der Gulaschkanone auf dem benachbarten Rewe-Parkplatz nichts gehört, bis er gegen 14 Uhr den Platz verließ.